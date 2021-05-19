МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бредом информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" жильем.

"Увидел информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. "РЖД Арена" и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься", - написал он в своем блоге в среду.

Собянин подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. "Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона", - добавил мэр.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал письмо, в котором якобы руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать "Лужники" в долгосрочную аренду, а в обмен городу передадут права на базу "Локомотива" в Баковке и другие спортивные сооружения клуба. В письме утверждается, что глава РЖД Олег Белозеров предлагает снести стадион, построив на его месте многофункциональный торговый центр.