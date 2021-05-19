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Шесть пингвинов из столичного зоопарка перевезли в Северную Македонию

Пингвинов готовили к перелету заранее: провели все необходимые ветеринарные процедуры, проверили индивидуальные чипы и построили комфортные боксы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Шесть пингвинов Гумбольдта из Московского зоопарка переехали жить в зоопарк Северной Македонии. Об этом сообщается в среду на официальной странице столичного зоосада в Instagram.

"15 мая мы проводили в зоопарк Скопье (Северная Македония) шесть пингвинов Гумбольдта. Это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары. Там они встретятся с группой пингвинов из Италии и - будем надеяться - станут основой новой популяции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пингвинов готовили к перелету заранее. В частности, были проведены все необходимые ветеринарные процедуры, проверены индивидуальные чипы и построены комфортные боксы.

"Это пингвины - первые в истории зоопарка Скопье. Однако македонские коллеги отнесли к задаче максимально ответственно. Построенный вольер отвечает всем требованиям Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, что очень непросто. Гумбольдты весьма привередливо относятся к соотношению температуры воздуха и воды, глубине водоема, качеству корма и многому другому", - добавляется в публикации.

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