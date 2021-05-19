В Москве выбрали лучших кондитеров

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Лучших кондитеров выбрали в рамках конкурса профессионального мастерства "Московские мастера". Три призера получат денежные премии, всем финалистам присудили звания в 12 номинациях, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Кондитер". На площадке конкурса встретились 11 лучших кондитеров города, каждый финалист прошел строгий отбор, чтобы представить свой административный округ на соревнованиях", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в рамках конкурса были определены лауреаты в 12 номинациях.

Оценивало участников экспертное жюри, в составе которого выступили известные кондитеры. Председателем жюри выступил обладатель звания "Лучший кондитер Москвы", владелец сети именных кондитерских, телеведущий Олег Ильин.

"Участники в режиме реального времени выполнили два задания: демонстрация сладкого стола на тему "Москва гостеприимная" и приготовление десерта "Московский рулет". Конкурсанты продемонстрировали свое умение организовать рабочее место, наладить последовательность технологических процессов приготовления десертов, умение работать с продуктом, а также презентовать свою работу", - сообщили в пресс-службе.

Так, первое место заняла Екатерина Вотинова - су-шеф кондитер кафе NIQA patisserie & cafe из ЦАО. Второе место было присуждено скульптору-кондитеру "Азбуки вкуса" Анне Глинкиной из северо-восточной части города. Третье место у кондитера из южного административного округа столицы, гендиректора авторского кафе "Деликатесса" Анастасии Влаевой.

"Победителей конкурса "Московские мастера" награждает мэр во время празднования Дня города. Первое место - 300 тыс. рублей, второе - 200 тыс. рублей, третье - 150 тыс. рублей", - заключили в департаменте.