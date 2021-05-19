Движение поездов между станциями "Зябликово" и "Марьино" восстановили

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Движение поездов между станциями "Зябликово" и "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено. Потребуется время на вхождение в график", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на салатовой ветке столичной подземки нет движения между станциями "Зябликово" и "Марьино" из-за человека, который оказался на пути. В департаменте подчеркивают, что поездов с пассажирами на участке в тоннелях не было.