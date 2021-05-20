В Москве 20 мая ожидаются облачная погода и дождь

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, в отдельных районах гроза и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 20 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 18 - 23 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс восемь градусов.