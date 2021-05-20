Число центров госуслуг, где можно пройти медобследование, увеличилось почти вдвое в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Количество офисов "Мои документы", в которых москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование, увеличилось с 35 до 58. На данный момент уже проведено более 100 тыс. обследований, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В центрах госуслуг работают диагностические комплексы, которые позволяют буквально "на бегу" проверить основные показатели организма. И такой чекап пользуется спросом. На сегодняшний день горожане прошли обследование уже более 100 тыс. раз. Поэтому "Мои документы" расширяют географию расположения медицинского оборудования. Изначально его установили в 10 офисах, потом в 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58. Вместе с оформлением госуслуг жители могут самостоятельно узнать основные показатели состояния здоровья и сразу же получить результаты в своей электронной медицинской карте", - сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Посетители центров госуслуг с помощью диагностического комплекса могут определить состав тела, проверить уровень кислорода в крови, узнать об артериальном давлении и функции внешнего дыхания, а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Исследования бесплатные и занимают в среднем 7-10 минут.

После обследования автоматически формируются результаты с подробным анализом основных параметров организма и рекомендациями. Их можно распечатать, направить по электронной почте или сохранить в своей электронной медкарте.

Также диагностические комплексы позволяют записаться к врачу. Проходить обследования для этого не надо, достаточно ввести на главном экране номер полиса ОМС и дату рождения.

Кроме того, во всех флагманских офисах "Мои документы" можно пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Районные центры госуслуг работают с 08:00 до 20:00 мск, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00 мск.