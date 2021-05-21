ГИБДД: в Москве с начала года на 80% снизилось число погибших в ДТП с мотоциклами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Количество погибших в результате ДТП с мотоциклами на столичных дорогах с начала года сократилось на 80%. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

"По итогам четырех месяцев текущего года отмечается значительное снижение количества погибших в ДТП с участием мотоциклистов: 2021 году - один, 2020 году - пять. Несмотря на снижение этого показателя, вопросы дорожной безопасности с учетом сезонности остаются актуальными", - сказали в пресс-службе.

Всего с января по апрель зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, в них пострадали 59 человек. "В светлое время суток происходит более 70% аварий с мототранспортом, за четыре месяца произошло 40 таких аварий, в темное время суток и сумерки - 17", - добавили с управлении.

В ГИБДД пояснили, что днем в городе передвигается больше транспорта, чем ночью, из-за чего количество аварий увеличивается. При этом ночью тяжесть ДТП намного выше, из-за пустых дорог и высокой скорости.

Также 33% аварий произошли на перегонах - на участках дорог, где нет выездов и перекрестков. 30% ДТП произошли на выездах из дворов, АЗС, парковок, других прилегающих территорий, добавили в Госавтоинспекции. Другая часть аварий зафиксирована на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, во дворах, на мостах, эстакадах и путепроводах.