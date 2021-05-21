Почти 130 телефонов и смарт-часов на 1 млн рублей украли из магазина на западе Москвы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Неизвестный украл из магазина на западе Москвы 129 мобильных телефонов и смарт-часов стоимостью более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный из магазина на Кутузовском проспекте, дом 57, украл 129 телефонов сотовой связи и смарт-часов, а затем скрылся. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).