День нерпенка отметят в "Москвариуме" на ВДНХ 25 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Тематический праздник для детей и взрослых - День нерпенка - состоится 25 мая в "Москвариуме" на ВДНХ. Гостей ждет познавательная лекция специалистов океанариума о байкальских нерпах и встреча со съемочной группой фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы", премьера которого состоится 10 июня 2021 года в кинотеатрах страны, сообщила в пятницу пресс-служба ВДНХ.

"Специалисты центра океанографии и морской биологии выступят с видеопрезентацией, описывающей байкальских нерп "Москвариума" в 12:00. А в 12:30 в экспозиции "Аквариум" состоится показательная тренировка байкальских нерп. <…> В "Москвариуме" живут восемь нерп: четыре самца (Чак, Лунтик, Шар, Кузя) и четыре самки (Мотя, Луна, Панда, Тая). Все они еще "подростки" - им примерно по семь лет", - говорится в сообщении.

Также впервые зрителям в лектории "Москвариума" в 11:00 покажут моменты со съемок фильма-погружения "Байкал. Удивительные приключения Юмы". Съемки фильма длились около пяти лет. За это время было произведено 14 экспедиций, в ходе которых снято свыше 180 часов материала. Особое внимание в фильме уделено союзу человека с природой. Через легенды и мифы древних народов, населяющих берега Байкала, эвенков и бурятов, демонстрируется бережное и нравственное отношение человека к окружающей среде.

Первый День нерпенка состоялся в Иркутске 25 мая 2003 года. Изначально он носил региональный характер, но позднее был включен в календарь экологических дат во многих регионах России. "Москвариум" на ВДНХ впервые принял участие в этом празднике 25 мая 2017 года. Участие в программе Дня нерпенка бесплатное, количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону колл-центра "Москвариума": +7 (499) 677-77-77.