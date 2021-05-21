В Москве число привившихся от клещевого энцефалита выросло в два раза с 2020 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года в Москве, это более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что специалисты надзором ведомства с 9 марта проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения заболеваний, которые передаются с укусами клещей. С начала сезона их активности в городе было обработано 2961,79 га территорий, а в прошлом - 1337,89 га.

"Территория города Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, ежегодно регистрируются только завозные случаи у лиц, выехавших на эндемичные территории без прививок. В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом году с 01.01.2021 против клещевого вирусного энцефалита привито 20 424 человека, из них 7 438 детей, что более чем в 2 раза превышает число лиц, получивших прививки в 2020 году", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, число обращений в медицинские организации Москвы не превышает среднемноголетние значения. Преимущественно случаи присасывания клещей были связаны с выездами москвичей на территории Московской и Тверской областей, Волгоградской, Иркутской, Курганской, Кемеровской, Ростовской, Ульяновской областей, республик Карелия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия.

На территории Москвы зарегистрированы единичные случаи укусов клещей при посещении парков Измайловского, Тимирязевского, Битцевского, лесопарков Лосиный остров, Серебряный бор, в Зеленограде и в ТиНАО.

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - добавляется в сообщении.