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Собянин пообщался с участниками марафона "Новое знание"

Мэр Москвы отметил необходимость создавать комфортную городскую среду для удобства всех жителей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил марафон "Новое знание" и пообщался с его участниками.

"Все то, что мы делали, - это на пределе скоростей и на пределе возможностей. Мы делаем все, что можем, максимум, что можно выжать из нашего города, из наших возможностей, мы выжимаем. Скорость перемен в Москве уступает только двум городам, но это просто другой масштаб, там триллион жителей, Китай - огромная мощь. Но мы недалеко от них", - сказал Собянин, говоря о развитии Москвы.

Он отметил, что в столице необходимо создавать комфортную городскую среду для удобства всех жителей. Участники марафона поблагодарили Собянина за преображение Москвы и активное развитие метро, а также поделились некоторыми идеями, например, об открытии для студентов факультетов журналистики медиацентра, где бы они могли практиковаться. Мэр пообещал проработать этот вопрос. 

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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