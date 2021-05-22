Количество закупок на портале поставщиков в Москве увеличилось на 36% с начала года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Почти 180 тыс. закупок на сумму свыше 24 млрд рублей было проведено с января по апрель 2021 года на столичном портале поставщиков, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В этом году мы наблюдаем повышенный интерес предпринимателей к порталу и по другим направлениям: с начала года на нем зарегистрировано на 20% больше поставщиков, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика прослеживается и в части объема закупок: с января по апрель включительно на портале проведено почти 180 тыс. закупок на сумму свыше 24 млрд рублей, что на 36% больше, чем за тот же период прошлого года", - отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что электронный каталог постоянно расширяет ассортимент товаров, работ и услуг, обеспечивая удобный поиск и систематизацию данных. На сайте можно отслеживать динамику стоимости конкретных товаров и предлагать актуальные цены. Характеристики товаров отражены в классификаторе, а также есть сортировка по регионам. Это облегчает анализ данных, повышает прозрачность закупок и конкуренцию.

"Портал поставщиков развивается комплексно: внедряются новые и совершенствуются уже существующие сервисы, расширяются возможности личного кабинета. Для эффективного развития портала учитывается специфика и интересы различных групп предпринимателей, участвующих в закупках. Например, в каталоге на витринах, помимо товаров, представлены работы и услуги, которые могут оказывать как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и самозанятые граждане", - сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, чьи слова также приводятся в сообщении.

Кроме этого, в материале уточняется, что рекордное количество заявок на размещение товаров, работ и услуг зарегистрировали на портале поставщиков в начале мая. Так, с 4 по 7 мая поступило более 12 тыс. заявок на добавление в каталог различных предложений поставщиков, а рекорд был установлен 7 мая - 4 943 заявки. Прошлый пик был летом 2020 года, когда поступило 3,7 тыс. заявок.

О портале

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Каждый день на сайте заключается более тысячи контрактов. В среднем за котировочную сессию цена падает на 13,3%. На портале работают более 220 тыс. поставщиков со всей России. 90% из них - представители малого и среднего бизнеса.