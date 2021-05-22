В Москве откроется дискуссионный клуб для бизнеса и власти "Mos.эксперт"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Дискуссионный клуб "Mos.эксперт" открывается в столице - он поможет развитию диалога между контрольными органами, организациями города и предпринимателями. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Главное контрольное управление города Москвы запускает открытый дискуссионный клуб "Mos.эксперт". Первая встреча состоится 26 мая на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва". Ожидается, что проект позволит установить прямой и оперативный диалог между контрольными органами, городскими организациями, регуляторами и представителями бизнеса, а также сформировать профессиональное сообщество, готовое к выработке предложений, направленных на развитие городских сервисов", - говорится в сообщении.

Как отметил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков, площадка поможет участникам рынка обсудить ключевые вопросы, разобрать кейсы, а также получить разъяснения по профильному законодательству от регуляторов и консультации по работе с информационными сервисами Москвы.

На первой встрече будут в том числе обсуждаться федеральные новеллы в сфере госзакупок. Спикерами выступят представители Минфина, Федерального казначейства, управления ФАС по городу Москве, департамента информационных технологий, департамента по конкурентной политике и департамента финансов столицы, а также контрольно-счетной палаты Московской области и главного контрольного управления города Москвы. Для участников также организуют зону консультаций специалистов профильных информационных сервисов столицы.