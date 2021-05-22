Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей завершится в 2023 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы в столице планируют завершить до конца 2023 года. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы приступаем к производству строительных работ, проектирование данной развязки завершено. Закончены торгово-закупочные процедуры. Генподрядчиком на этом объекте стала компания АО "МСУ-1". Активные строительные работы начнутся летом <…> Развязку на пересечении МКАД с Липецкой улицей реконструируют до конца 2023 года", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что будет построено 10 км новых и обновленных дорог, семь путепроводов, один тоннель длиной 1 км.

Заммэра также напомнил, что с 2011 по 2021 год были реконструированы 18 развязок. По его словам, программа реконструкции всех основных развязок с МКАД завершится в 2023 году.