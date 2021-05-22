Строительство BMX-велодрома в Дмитровском районе Москвы планируют завершить в 2021 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. BMX-велодром в Дмитровском районе Москвы введут в эксплуатацию в декабре 2021 года. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Учитывая, что BMX стал олимпийским видом спорта, строящийся сейчас BMX-велодром в Дмитровском районе может стать востребованным спортивным сооружением <…> Сейчас строители приступили к устройству монолитных конструкций виражей на трассе для BMX-рейсинга, а также продолжают черновую отделку административного корпуса. Завершение строительства планируется в декабре 2021 года", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что объект будет включать в себя административный корпус со стартовой горой, а также в корпусе будет обустроен зал ОФП для круглогодичной физической подготовки спортсменов. Общая длина трассы составляет 200 метров. По его словам, велодром предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне.

Также Бочкарев уточнил, что всего в этом году в столице планируется ввести более 20 спортивных объектов, в том числе два футбольных поля, пять ледовых дворцов, центр автомобильного спорта и легкоатлетический манеж.

BMX - разновидность велосипеда, предназначенного для трюков. Кроме того, BMX - это отдельный вид спорта, разделенный на несколько дисциплин, две из которых являются олимпийскими видами спорта - BMX freestyle и BMX racing.