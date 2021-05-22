Поезд с граффити уличных художников запустили в Московском метрополитене

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Уличные художники расписали граффити поезд столичного метрополитена, он будет курсировать до сентября на Замоскворецкой линии. Об этом сообщается в субботу Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Впервые в Московском метро мы запускаем крутейший поезд с граффити - все это работы современных художников. Полная свобода для креатива, целый поезд и много искусства. Ищите его до сентября на Замоскворецкой линии. Мы запустим голосование, чтобы решить с вами, какая судьба ждет этот поезд. Может, он станет новым арт-объектом или найдем ему другое применение? Решать вам", - говорится в сообщении.

Столичный департамент транспорта планирует проводить акции с привлечением уличных художников и предлагает присылать свои работы в @to_deptrans_bot.

"Мы открыты к подобным проектам и готовы работать с талантливыми уличными художниками, потому что поддерживаем искусство в разных формах - проводим ночные и онлайн концерты в метро, оперы и балеты, показы кино. Когда поезд перестанет возить пассажиров, он может стать новым арт-объектом. Возможны и другие варианты. Судьбу вагонов определим осенью вместе с вами: соберем предложения в боте или устроим голосование", - отметил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.