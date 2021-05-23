В Москве ожидается облачная погода

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице будет от плюс 19 до плюс 21 градуса, ночью столбики термометров могут опуститься до 9 градусов тепла. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем будет от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на понедельник температура может опуститься до 6 градусов тепла.