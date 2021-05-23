Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза

МОСКВА, 23 мая./ТАСС/. Многие предложения жителей столицы о благоустройстве поймы реки Яузы, которые были озвучены во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, будут реализованы. Об этом мэр сообщил в своем блоге.

"Пойма реки Яуза и ее притока Чермянки - любимое место отдыха жителей северо-востока Москвы. Уже несколько лет мы ведем комплексное благоустройство этой уникальной природной территории. На встрече жители предложили свои идеи, как сделать Яузу еще лучше и привлекательнее. Многие из них будут обязательно реализованы", - написал он.

Как сообщается на видео, опубликованном в блоге, территория нового парка объединит Мытищи и Москву. В парке организуют велосипедные и беговые маршруты протяженностью более 40 км, а на пути его следования планируется размещение спортивных площадок.

Заммэра Москвы Петр Бирюков ранее сообщал, что в Москве начали инженерную подготовку к благоустройству территорий будущего "Парка Яуза". В рамках работ будут проложены свыше 60 км сетей наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, более 10 км кабеля для устройства системы оповещения о ЧС и видеонаблюдения. Также здесь установят более 5,6 тыс. свай для основания экотропы и обустроят свыше 3 км ливневых стоков.