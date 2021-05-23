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У станции метро "Бутырская" началось благоустройство территории

Работы проведут на Огородном проезде и прилегающем к нему тротуаре

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты приступили к благоустройству территории возле станции метро "Бутырская". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы пройдут на Огородном проезде и прилегающем к нему тротуаре, где обустроят аллею для прогулок и отдыха. Также обновят покрытие проезжей части.

"В этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро. Главная задача - создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Благодаря благоустройству у станции метро "Бутырская" у горожан появится новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

На одной из сторон Огородного проезда оборудуют велосипедную и прогулочную дорожки, также здесь появятся небольшие зоны отдыха. Для комфорта жителей на территории организуют новые места для парковки, дополнительные наземные пешеходные переходы, установят порядка 180 фонарей.

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