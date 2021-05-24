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Переменная облачность и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 24 мая

Скорость западного ветра составит 6-11 м/с

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 21 градуса тепла ожидаются в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики прогнозируют от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 9 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 17 до 22 градусов тепла. Ночью температура воздуха может опуститься до 6 градусов тепла.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

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