Переменная облачность и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 24 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 21 градуса тепла ожидаются в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики прогнозируют от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 9 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 17 до 22 градусов тепла. Ночью температура воздуха может опуститься до 6 градусов тепла.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.