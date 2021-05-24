Московский планетарий покажет научно-популярный фильм о происхождении Земли

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская премьера научно-популярного полнокупольного фильма "Рождение планеты Земля" пройдет 2 июня в Московском планетарии. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе планетария.

"Московский планетарий 2 июня начинает показ нового полнокупольного научно-популярного фильма о происхождении нашей планеты - "Рождение планеты Земля". Российская премьера фильма приурочена к 10-летнему юбилею обновленного Московского планетария, который отмечается 12 июня. Зрители увидят весь процесс формирования Земли - от зарождения планеты до возникновения на ней жизни", - сказали ТАСС в планетарии.

Фильм "Рождение планеты Земля" режиссера Томаса Лукаса создан в США командой кинематографистов, дизайнеров и ученых. Лента отмечена премиями международных фестивалей полнокупольных фильмов. При ее подготовке были созданы визуализации научных данных, рассчитанные на суперкомпьютерах.

"Создателям фильма удалось превратить миллиарды вычислений в потрясающие по красоте сцены, разворачивающиеся на грандиозном куполе-экране, диаметром 25 м. Этот фильм дает ответы на важнейшие вопросы современной науки: как Земля стала живой планетой после бурного рождения Солнечной системы? Что ее история говорит нам о шансах найти другие миры, действительно похожие на Землю? Что такое Земля?" - пояснили представители Московского планетария.

Фильм предназначен для широкой аудитории - от учащихся младших классов до взрослых, считают астрономы.

"Это уникальное произведение, наглядно показывающее, как человеческий ум в совокупности с самыми современными технологиями способен находить ответы на самые сложные и интересные научные вопросы. Мы очень надеемся, что фильм понравится всем нашим посетителям и усилит их интерес к получению естественно-научных знаний", - приводит пресс-служба планетария слова его генерального директора Виталия Тимофеева.