Собянин рассказал о благоустройстве Дмитровского переулка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству Дмитровского переулка в Москве планирует завершить к сентябрю 2021 года. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"В этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в историческом центре мы планируем реализовать несколько не крупных, но важных проектов. В частности, приведем в порядок Дмитровский переулок - небольшую улочку, связывающую Большую Дмитровку и Петровку", - написал мэр.

Он добавил, что движение в Дмитровском переулке - одностороннее. Таким оно останется и после благоустройства. Но за счет оптимизации ширины полос тротуары станут значительно шире и комфортнее для людей.

"Для устранения подтоплений, которые иногда случаются в Дмитровском переулке, будет расширена водосточная сеть, установлены семь новых дождеприемных решеток. Основные работы планируется завершить к сентябрю 2021 года", - написал мэр.

По его словам, также в ближайшее время приведут в порядок территорию около флагманского центра "Моя работа" на Шаболовке, 48. В рамках проекта будет заменен асфальт, обустроят парковку. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой.