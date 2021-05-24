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Собянин рассказал о благоустройстве Дмитровского переулка

Мэр Москвы также сообщил, что в ближайшее время в порядок приведут территорию возле флагманского центра "Моя работа" на Шаболовке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Основные работы по благоустройству Дмитровского переулка в Москве планирует завершить к сентябрю 2021 года. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"В этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в историческом центре мы планируем реализовать несколько не крупных, но важных проектов. В частности, приведем в порядок Дмитровский переулок - небольшую улочку, связывающую Большую Дмитровку и Петровку", - написал мэр.

Он добавил, что движение в Дмитровском переулке - одностороннее. Таким оно останется и после благоустройства. Но за счет оптимизации ширины полос тротуары станут значительно шире и комфортнее для людей.

"Для устранения подтоплений, которые иногда случаются в Дмитровском переулке, будет расширена водосточная сеть, установлены семь новых дождеприемных решеток. Основные работы планируется завершить к сентябрю 2021 года", - написал мэр.

По его словам, также в ближайшее время приведут в порядок территорию около флагманского центра "Моя работа" на Шаболовке, 48. В рамках проекта будет заменен асфальт, обустроят парковку. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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