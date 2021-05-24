Более 30 тыс. участников программы реновации в Москве уже переехали в новые квартиры

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число участников программы реновации в Москве, которые уже переехали в новое жилье, превысило 30 тыс. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Число участников реновации, завершивших переезд в новые квартиры, превысило 30 тыс., всего же с момента старта программы начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых домов", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, сейчас построено 113 новых домов площадью порядка 1,3 млн кв. м, из них под заселение уже передано 89. "Продолжается строительство 174 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 92 новостройки мощностью 1,8 млн кв. м находятся в проектировании. Также завершен демонтаж 50 старых домов", - добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. с порядка 1 млн жильцов. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

Для строительства новых домов подобрано 500 стартовых площадок общей мощностью 7,9 млн кв. м. Они расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.