Участок трассы Мамыри - Пенино - Шарапово в ТиНАО введут летом 2021 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Столичные дорожники планируют летом открыть движение по участку новой автомобильной дороги, который соединит Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Он станет первой частью масштабного проекта очередного дублера Киевского и Калужского шоссе - автодороги Мамыри - Пенино - Шарапово в ТиНАО, сообщила в понедельник пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Отрезок, который мы сегодня готовим к вводу в эксплуатацию летом, позволит обеспечить короткий и удобный путь к станции метро "Прокшино", а также прямой выезд на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе для жителей ЖК "Испанские кварталы". По дороге будет организовано движение общественного транспорта. Протяженность участка составит 1 км", - приводятся в сообщении слова главы департамента Владимира Жидкина.

Проезжая часть дороги будет включать в себя четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Для пешеходов строители оборудуют тротуары. На трассе устанавливают наружное освещение и светофоры. В местах жилой застройки смонтированы шумозащитные экраны. Дорожникам также предстоит на некоторых участках уложить верхний слой асфальта, завершить монтаж инженерных коммуникаций, установить павильоны остановок общественного транспорта и выполнить благоустройство прилегающей территории.

В целом трасса Мамыри - Пенино - Шарапово протяженностью 10,2 км включает в себя две очереди строительства. К первой дорожники приступили в начале прошлого года, ко второй - в конце. Автодорога тянется от улицы Адмирала Корнилова в Мосрентгене до вводимой в этом году трассы М3 Украина - Середнево - Марьино - Десна. Она позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов Новой Москвы, таких как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино.

По словам Жидкина, уже завершена укладка земляного полотна на всем протяжении участка первой очереди строительства, ведется подготовка насыпи и территории на второй очереди. При строительстве тоннеля на пересечении с трассой М3 Украина Середнево - Марьино - Десна завершена выемка грунта и выполняется укрепление подпорных стенок. Производится выемка грунта и на втором таком сооружении. Ввод в эксплуатацию всех участков автодороги Мамыри - Пенино - Шарапово намечен на 2023 год.