Около 168 млн баллов получили участники программы "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Участники программы "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе" получили почти 168 млн призовых баллов. Об этом сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Участники программы "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе" уже получили почти 168 млн призовых баллов. Их можно использовать при покупке товаров и услуг в магазинах - партнерах программы. Более 68 тыс. человек получили призовые карты в пунктах вакцинации, а еще свыше 87 тыс. горожан получили баллы на сайте. Всего в программе приняли участие более 155 тыс. москвичей. Получить скидки от партнеров программы могут москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, каждый москвич старше 60 лет, посетив поликлинику, место работы выездной бригады вакцинации или павильон "Здоровая Москва" в период с 27 апреля по 1 июля, может получить подарочную карту или баллы в электронном виде (в этом случае необходимо зарегистрироваться на сайте и ввести номер полиса ОМС) и потом обменять их на промокод.

"Использовать промокод или подарочную карту можно при покупке товаров и услуг в магазинах - партнерах программы "Миллион призов". Кроме того, во многих из них предусмотрены дополнительные скидки и бонусы для участников. Те, кто сделал первый компонент вакцины до начала программы, могут получить призовые баллы и активировать их только на сайте акции", - отмечается на портале.