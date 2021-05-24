Московский планетарий запустит "Летний лекторий" под открытым небом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Московский планетарий с 26 мая начнет новый сезон выступлений ученых под открытым небом "Летний лекторий". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба планетария.

Лекция пройдет в день первого в 2021 году лунного затмения, которое на территории России увидят жители Дальнего Востока.

"В среду, 26 мая, Московский планетарий открывает новый сезон "Летнего лектория". У всех жителей Москвы и гостей столицы вновь появилась возможность послушать лекции о космосе на открытом воздухе в уютном уголке центра Москвы - на самой большой в городе астрономической площадке "Парк неба", находящейся на крыше планетария. Первая лекция на открытом воздухе 2021 года будет посвящена Луне, а также лунным и солнечным затмениям", - говорится в сообщении.

Лектором, который расскажет о движении Луны и природе затмений, станет старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

"С учетом принятых в нашем городе мер по противодействию распространению коронавируса, максимальная вместимость лектория будет составлять 50 человек, а сама рассадка осуществится с учетом социальной дистанции. Начало лекции в 21:00. Лекция под открытым небом и наблюдения проводятся только в благоприятную погоду", - уточнили в пресс-службе планетария.