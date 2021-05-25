Столичный "Техноград" запустит онлайн-курс по быстрому поиску работы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ начинает онлайн-курс, посвященный быстрому и эффективному поиску работы. Занятия пройдут с 26 мая по 12 июня, сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Специалисты центра помогают в карьерном планировании и поиске профессий. После пандемии рынок труда изменился, и у соискателей открылись новые карьерные возможности. Под руководством HR-эксперта слушатели курса смогут изучить их, чтобы реализовать имеющийся опыт в другой профессиональной области", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении.

Занятия предназначены для тех, кто заинтересован в трудоустройстве и приобретении навыков быстрого поиска работы. По итогам обучения слушателям выдадут электронные сертификаты.

В программе предусмотрено шесть теоретических вебинаров. Слушатели смогут определить подходящий формат работы - наемный труд или собственный бизнес, создадут резюме и сопроводительное письмо, научатся проходить собеседование, вести переговоры о высокой зарплате и так далее.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Центр развития карьеры - одно из подразделений "Технограда". Для работодателей он предлагает содействие в подборе квалифицированных сотрудников.