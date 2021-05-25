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Метро, вокзалы и другие объекты в Москве проверяют после анонимного письма о минировании

Письмо пришло на портал ФСБ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Неизвестные прислали на адрес ФСБ письмо о минировании различных объектов в Москве, проверяются станции метро, вокзалы и аэропорты. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на портал ФСБ пришло анонимное письмо с сообщением о "минировании". Адреса "минирований" не были указаны, поэтому проверяются все станции метро, вокзалы, аэропорты и другие объекты инфраструктуры", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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