Музейные экспозиции железнодорожной техники представят на трех станциях МЖД И МЦК

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Музейно-производственный комплекс "Паровозное депо" на станции Подмосковная, площадка натурных образцов железнодорожной техники на Рижском вокзале и музей Московской окружной железной дороги (МОЖД) на станции Пресня МЦК возобновят работу с 26 мая. Помещения музеев оборудованы рециркуляторами воздуха, экскурсионная группа не должна превышать 10 человек, сообщила пресс-служба МЖД.

"Музейные экспозиции на трех железнодорожных станциях возобновляют работу с 26 мая. На исторической территории паровозного депо "Подмосковная" расположился комплекс музейных объектов: водонапорная башня, дом начальника станции, веерное депо с поворотным кругом. <…> 70 натурных экспонатов железнодорожной техники собраны в музее под открытым небом на Рижском вокзале. Пассажиры МЦК на станции Пресня увидят уникальные исторические предметы и мультимедийное оборудование, которые помогают совершить путешествие во времени от идеи создания МОЖД до трансформации дороги в современную транспортную систему", - говорится в сообщении.

В настоящее время в "Паровозном депо" восстанавливаются уникальные образцы подвижного состава прошлого века, некоторые из них используются для проведения экскурсий на ретро поезде. В экспозиционном зале депо представлена демонстрационная модель "Паровоз в разрезе", которая оснащена цветной подсветкой основных узлов машины. На Рижском вокзале можно увидеть электровозы салон-вагоны, санитарные вагоны, теплушка, паровозная гидроколонна, действующий макет железнодорожного переезда с УЗП в натуральную величину, отечественные скоростные локомотивы Р200 и "Сокол", который сохранился только в двух экземплярах.

Подробная информация о работе экспозиций доступна на сайте РЖД.