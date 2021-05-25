Мединский открыл выставку о маршале Жукове в Музее военной формы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Выставочный проект "Георгий Жуков. Время власти и забытые реформы", посвященный 125-летию со дня рождения советского маршала, открылся во вторник в московском Музее военной формы. В церемонии открытия принял участие помощник президента РФ Владимир Мединский, передает корреспондент ТАСС.

"Я очень рекомендую всем, кому небезразлична военная история, прийти на эту выставку. Другой подобной вы не увидите, она расскажет о том, как Жуков пытался реформировать армию, в том числе военную форму", - сказал Мединский.

Выставка посвящена деятельности Жукова на посту министра обороны Советского Союза в 1955-1957 годы, основной акцент сделан на реформах военной формы одежды.

В экспозиции представлены экспонаты из собрания Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, Музея Победы, Студии военных художников имени Грекова, Российской государственной библиотеки искусств и частных коллекций Сергея Королева, Алексея Степанова, Сергея Зорина, Кирилла Цыпленкова, Максима Малиновского.

Как отметил коллекционер Сергей Королев, форма, продемонстрированная в музее, нигде не экспонируется. "Как правило, музеи формы связаны с какими-то битвами, победами, а в тот короткий период с 1955 по 1957 год, страна не вела боевых действий, новых героев войн не было, и поэтому эта форма в музеях не представлена. Но, по моему мнению, это самая красивая форма за всю историю советской армии, самая уникальная и дорогая", - рассказал он.

Посетители выставки увидят образцы обмундирования и снаряжения, которые остались в виде проектов. Это предметы экспериментальной формы одежды, изготовленные в единичных экземплярах, а также документы, личные вещи, фото и видеоматериалы. В дополнение к выставке будут организованы тематические экскурсии и лекции. Экспозиция будет работать до 5 сентября 2021 года.