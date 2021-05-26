В Московском зоопарке вылупился птенец редких журавлей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Птенец редкого венценосного журавля вылупился в московском зоопарке. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"В Московском зоопарке вылупился птенец редкого венценосного журавля. Птицы родом из Западной и Восточной Африки получили свое название благодаря высокому желтому хохолку на голове, напоминающему золотую корону. И хотя популяция в дикой природе пока достаточно велика (по оценкам орнитологов, около 40 тыс. особей), численность пернатых неуклонно снижается, поэтому венценосные журавли занесены в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора московского зоопарка Светланы Акуловой, первое потомство у венценосных журавлей часто не выживает.

"Наши обитатели были еще неопытны, поэтому орнитологи опасались, что они не смогут позаботиться о птенце. Мы решили не рисковать здоровьем малыша и переселили его в отдельный вольер в павильоне "Дом птиц". Специалисты сами выходили журавленка. Если в первые дни он был покрыт коричневым пухом и напоминал цыпленка, то сейчас птенец подрос и покрылся ярким оперением", - сказала Акулова.

Для полноценного развития птенцам африканских журавлей нужно много двигаться - так их от природы длинные лапы станут крепкими и сильными. Пока погода на улице оставалась холодной, киперы выгуливали птенца в павильоне. Когда воздух прогрелся выше 20 градусов по Цельсию, малыша впервые вывели на улицу.