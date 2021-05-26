Прием заявок на конкурс "Московские мастера" в туристических номинациях продлили

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Заявочную кампанию на конкурс "Московские мастера" в туристических номинациях продлили до 11 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что заявки можно было подать с 27 апреля по 26 мая включительно. А церемония награждения победителей пройдет перед празднованием Дня города.

"Срок подачи заявок на конкурс "Московские мастера" в номинациях "Экскурсовод", "Гид-переводчик", "Администратор гостиницы" и "Консьерж гостиницы" продлили до 11 июня. Чтобы присоединиться, экскурсоводам и гидам-переводчикам нужно подготовить пешеходный или автобусный маршрут по Москве, а также записать его фрагмент на видео", - говорится в сообщении.

Участники, чьи заявки уже получили организаторы, рассказывали как про исторические, так и про спальные районы города, центры современного искусства, а также делились историей самых красивых и необычных станций Московского метрополитена.

"В этом году среди номинаций конкурса впервые появились "Администратор гостиницы" и "Консьерж гостиницы". Участникам состязания необходимо выполнить небольшое творческое задание и рассказать, как улучшить качество обслуживания в отеле", - говорится в сообщении.

Все присланные работы оценит жюри. В его составе представители городского комитета по туризму, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), Московского профессионального союза работников физкультуры, спорта и туризма. Итоги конкурса подведут 30 июня.