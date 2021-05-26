Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 29 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Расписание поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменят 29 мая в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В субботу, 29 мая, с 01:00 мск до 21:00 мск значительно скорректирован график движения поездов. В это время специалисты ж/д планируют продолжить переключение путей на Курском вокзале и на станции Каланчевская, также будут проводиться выправка и укладка путей на станции Каланчевская. В связи с этим уменьшится количество диаметральных поездов, ряд электропоездов, следующих из/в дальний пригород, проследует по укороченному маршруту, <...> интервалы поездов будут увеличены", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что у некоторых пригородных поездов изменится количество остановок. Как пояснили в пресс-службе ЦППК, в это время движение электропоездов на участке Курская - Дмитровская будет осуществляться реверсивно, по одному пути поочередно.

"Все изменения связаны с работами по развитию путевой инфраструктуры на центральном участке МЦД-2, их проведение необходимо для дальнейшей реализации проекта "Московские центральные диаметры" (МЦД), включая МЦД-2 "Курско-Рижский" и перспективный МЦД-4 "Киевско-Горьковский", маршрут которого пройдет через Комсомольскую площадь", - уточнили в компании.

Пассажиров просят заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.