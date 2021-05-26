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В Москве летом могут открыться 126 зон отдыха у водоемов

Начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков сообщил, что для отдыха жителей и гостей столицы организовано 11 зон с купанием, 47 - без купания, а также 68 мест массового отдыха

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спасатели сообщили о возможном открытии 126 зон отдыха у водоемов на территории столицы, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

"В городе Москве более тысячи водных объектов. Для организации культурного отдыха жителей и гостей города организовано 11 зон отдыха с купанием, 47 - без купания и 68 мест массового отдыха. Всего 126 зон летнего отдыха у водоемов", - сказал он.

По словам Волкова, подготовка этих мест в соответствие с требованиями безопасности должна была завершится во вторник. В том числе отдельные проверки проводит Роспотребнадзор, который проверяет и качество воды. Если оно будет неудовлетворительное, пляж могут закрыть.

"Москва является одним из самых безопасных городов в плане безопасности на воде. У нас неуклонно с 2010 года снижается количество происшествий, связанных с происшествиями на воде", - подчеркнул Волков.

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