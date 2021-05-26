Около 50 станций быстрой зарядки электромобилей установят в Москве до конца года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новые станции для электрокаров, которые начали тестировать в Москве, будут заряжать их в шесть раз быстрее. До конца года в столице планируется установить не менее 50 зарядных станций нового типа, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Двадцать минут вместо двух часов! Скоро электрокар можно будет зарядить прямо во время кофе-брейка. Мы продолжаем реализовывать проект "Энергия Москвы" и сейчас тестируем новый вид зарядных станций для электромобилей. Ее мощность будет 50 кВт - в несколько раз больше, чем сейчас", - говорится в публикации.

До конца года в городе появятся не менее 50 таких станций - их планируется установить у продуктовых магазинов и кафе, в центре и возле жилых домов.

"Еще у быстрой зарядки два разъема: европейского и американского типа, так что приехать можно будет на любой машине, а подключиться и забронировать сессию - через приложение "Московский транспорт", - отмечается в сообщении.