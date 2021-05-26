Поезда на Курском направлении МЖД и на МЦД-2 задерживаются из-за остановки состава

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Электропоезда на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и пригородные поезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области задерживаются из-за вынужденной остановки одного из составов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"В 15:41 на перегоне Москва-товарная - Курская - Люблино совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 7299. В связи с этим в пути задерживается несколько электричек Курского направления и МЦД-2 в сторону области. Для оказания технической помощи со станции Люблино отправлен локомотив. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.