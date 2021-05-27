В Москве начали прием заявок на участие в программе поддержки стартапов StartHub.Moscow

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы объявили о начале приема заявок на участие во втором наборе программы поддержки стартапов StartHub.Moscow, эксперты выберут 100 лучших проектов. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Участниками второго набора станут 100 технологических компаний. В этот раз при отборе резидентов экспертная комиссия будет делать упор на решения с технологией искусственного интеллекта", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Участники, чьи стартапы пройдут конкурсный отбор, смогут сформировать дорожную карту развития бизнеса, а также получить экспертную поддержку и доступ к площадке "Старт хаб на "Красном Октябре". Оператор программы, рассчитанной на пять месяцев, - Агентство инноваций Москвы. Бизнес сможет посещать конференции, питч-сессии, вебинары, круглые столы и другие мероприятия.

Программа завершится демоднем с участием представителей крупных корпораций, венчурных и частных инвесторов. Участниками второго набора могут стать юридические лица с готовым продуктом и продажами, а также минимально жизнеспособным продуктом на стадии пилотирования. Подать заявку можно на сайте программы до 18 июля.

"В первом наборе StartHub.Moscow предприниматели подали более 950 заявок. Из них эксперты отобрали 100 компаний, предложивших стартапы в сфере недвижимости, финансов, логистики, ретейла и других. С ними провели более 80 тематических мероприятий и свыше 1 тыс. экспертных консультаций. Компании-резиденты смогли увеличить выручку, найти новых клиентов и привлечь инвестиции. Итоговая питч-сессия с презентацией бизнес-идей пройдет 30 июня", - говорится в сообщении.