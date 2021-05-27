Исторический цветник восстановили на ВДНХ около макета ракеты-носителя "Восток"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Исторический розарий на площади Промышленности у макета ракеты-носителя "Восток" на ВДНХ воссоздали по фотографиям 1960-х годов. Здесь высадили около 1 250 кустов роз флорибунда, увидеть их цветение можно будет уже в июне, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"Концепция по восстановлению исторического озеленения площади Промышленности разработана ландшафтными архитекторами ВДНХ. Архивные снимки свидетельствуют, что с 1962-го по 1980-е годы территория возле макета ракеты-носителя была оформлена пышно цветущими розами флорибунда. С 1990-х годов они были утрачены. На воссозданном цветнике около 1 250 кустов расположили в три ряда, они высажены на верхнем ярусе вокруг макета", - говорится в сообщении.

Выбранный сорт роз - "юбилей принца Монако" - отличается продолжительным повторяющимся цветением, бутоны появляются с конца июня до конца сентября. С учетом воссозданного цветника на всей территории ВДНХ насчитывается около 36 тыс. роз многих популярных групп - чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные, парковые и другие. Каждая группа подразделяется на десятки, а иногда и сотни сортов и видов. Большинство роз расположены на Центральной аллее, в северном и южном розариях.

Сейчас на ВДНХ можно полюбоваться другими распустившимися цветами. Там уже расцвела уникальная сирень, которая растет лишь на нескольких площадках Москвы. Эти сорта были выведены во времена СССР известным селекционером Леонидом Колесниковым. В целом на ВДНХ около 3 тыс. кустов 30 сортов сирени. Помимо сирингария, она растет у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", около макета ракеты-носителя "Восток", справа и слева от Центральной аллеи в районе площади Промышленности и на Сиреневой аллее.