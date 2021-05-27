Собянин ознакомился с ходом строительства школы в Новой Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ознакомился с ходом строительства школы в поселении Сосенское.

"Школа построена по уникальному проекту, детский сад (находится рядом со школой) - тоже по уникальному проекту для Москвы, по стандартам, которые предполагают большую быструю трансформацию, качественное использование всех площадей и, конечно, технологические возможности новой современной школы", - сказал мэр журналистам в ходе осмотра образовательного комплекса.

Он добавил, что сейчас в Новой Москве, несмотря на старания столичных властей, ощущается нехватка школ и детских садов, поэтому очень важно строить такие комплексы.

По словам Собянина, Новая Москва постепенно развивается, за последние годы в районе было построено более 80 городских объектов.

"Важно, чтобы объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность, <...> возводились параллельно строительству жилья", - подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что также готовится к открытию дорога от новых столичных микрорайонов к метро "Прокшино". По расчетам столичных властей, новая дорога сократит время передвижения до центра Москвы на полчаса.

Школу в жилом комплексе "Испанские кварталы" в поселении Сосенское планируют открыть для учеников 1 сентября. Здание учебного заведения рассчитано на 1,3 тыс. мест. Рядом также имеется детский сад на 350 мест.

С 2011 года в Москве построили 440 детских садов и школ. С начала 2021 года введены в эксплуатацию 10 объектов образования. В планах на 2021-2023 годы - строительство 180 школ и детских садов.