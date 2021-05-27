{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В московском метро запустили поезд, посвященный 95-летию театра им. М. Н. Ермоловой

Поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Новый тематический поезд, посвященный 95-летию Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, запустили в столичном метро. Он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии, об этом рассказал в четверг журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Мы совсем недавно запускали поезд, посвященный театру "Современник", и вот сегодня уже запускаем посвященный театру им. М. Н. Ермоловой", - сказал Кибовский и поблагодарил московский метрополитен за то, что появляются такие поезда.

Внешняя часть состава выполнена преимущественно в бирюзовых и желтых оттенках, двери вагона выглядят словно вход в театр. А внутри вагоны оформлены фотографиями из жизни театра им. Ермоловой, а также его артистов.

Теги
Россия
Массовый спорт
Фитнес-отрасль предлагает ввести для новых клубов в Москве субсидии до 50% на аренду
Субсидия "Легкий старт" позволит снизить финансовую нагрузку на фитнес-клубы в первые месяцы работы, а также увеличить число клубов и количество рабочих мест, сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина
Читать полностью