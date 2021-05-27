В Москве начали реставрацию скульптур "Милосердие" и "Воспитание"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Реставрация скульптур "Милосердие" и "Воспитание", которые находятся на въезде в Воспитательный дом с улицы Солянка, началась в Москве. Работы планируют завершить ко Дню города, об этом в четверг сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Скульптурные композиции "Милосердие" и "Воспитание" - изящное украшение въезда на территорию Воспитательного дома. Сейчас на постаментах установлены их копии из белого камня. За 50 лет нахождения на открытом воздухе состояние камня существенно изменилось, потребовалась комплексная реставрация. На днях здесь были установлены леса, специалисты уже приступили к работам. Они пройдут под контролем ведомства", - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что привести скульптуры в порядок планируется ко Дню города. Реставрация скульптурных композиций будет реализована в рамках волонтерского проекта Российской ассоциацией реставраторов.

Постаменты из песчаника, венчаемые двумя аллегорическими группами работы Ивана Витали, были установлены в 1814-1825 гг. по проекту Доменико Жилярди и Афанасия Григорьева. В 1970-х годах оригинальные скульптуры были заменены. Они хранятся в филиале Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Алексея Щусева, расположенном на территории Донского монастыря.