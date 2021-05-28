Выставка о выдающихся деятелях СССР открывается в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выставка "Страна мечтателей - страна героев", рассказывающая истории выдающихся советских людей, представителей различных профессий, открывается в пятницу в Государственном центральном музее современной истории России в Москве. Об этом сообщила директор музея Ирина Великанова.

"На нашей выставке, которую мы смогли создать благодаря Фонду президентских грантов, мы представили более 1 тыс. экспонатов, которые помогут погрузиться в атмосферу, которая была в Стране Советов. Мы начинаем с 1920-х годов, рассказываем о том, как страна только оправилась от Гражданской войны", - сказала она, добавив, что посещение выставки будет бесплатным.

Она отметила, что выставка станет только первой страницей просветительского проекта, который музей будет проводить в течение года вместе с выпускниками и студентами ГИТИСа. Он будет посвящен энтузиастам, героям, мечтателям Советского Союза и приурочен к двум датам - 30-летию со дня распада СССР и 100-летию со дня его основания. "Мы хотим еще раз подчеркнуть, что страна, наследниками которой мы являемся, правопреемницей которой является Российская Федерация, имеет непрерывную историю и ни одна из страниц, какой бы она ни была, не может быть вычеркнута", - добавила Великанова.

Выставка будет работать по 7 ноября 2021 года. На экспозиции посетители смогут узнать о судьбах выдающихся людей советской эпохи, среди которых крестьянин Василий Калмыков, участвовавший в строительстве Магнитогорского металлургического комбината, первостроитель Московского метрополитена Татьяна Федорова, занявшая затем пост депутата Верховного Совета СССР, инженер-строитель Григорий Ландау, впоследствии репрессированный и расстрелянный, герой социалистического труда Михаил Довжик и многие другие.

Великанова пояснила, что 350 представленных предметов - подлинные экспонаты, с остальными же гости выставки смогут ознакомиться благодаря мультимедийным программам. Экспозиция охватывает период истории СССР с 1922 года до начала 1980-х годов.