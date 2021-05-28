В Москве отреставрируют "Славянский базар" до 2024 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Здание бывшего ресторанно-гостиничного комплекса "Славянский базар" в Москве будет отреставрировано, работы планируется провести в 2022-2024 годах, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Здание было построено в 1869-1871 годах по проекту архитектора Роберта Гедике (1829-1910) и заказу предпринимателя Александра Пороховщикова. Главный фасад трехэтажного здания гостиницы выходит на Никольскую улицу. К нему со стороны двора примыкает корпус полукруглой формы. Изначально в нем располагались магазины, но в 1873 году помещение перестроили - там появился первый в городе ресторан русской кухни. Автором проекта выступил архитектор Август Вебер (1836-1903).

"Сейчас специалисты разрабатывают проект комплексной реставрации легендарного памятника архитектуры на Никольской улице - ресторана и гостиницы "Славянский базар". Работы планируется провести в 2022-2024 годах. Во время реставрации специалисты полностью приведут в порядок фасады и интерьеры зданий. Важно отметить, что один корпус, где раньше был ресторан, находится в неудовлетворительном состоянии и требует особого внимания", - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что до начала работ должен быть подготовлен подробный проект реставрации с описанием всех будущих архитектурных и конструктивных решений.

Проект работ по сохранению комплекса должен поступить в департамент культурного наследия города Москвы до конца 2021 года. Сейчас ведутся научные исследования: специалисты изучают все особенности памятника, описывают дефекты, работают с архивными материалами. Вся полученная информация ляжет в основу проектной документации. Кроме того, в ближайшее время планируется провести противоаварийные работы, во время которых будут укреплены все конструкции здания. Это позволит реставраторам работать без угрозы для жизни.

Здание бывшего ресторанно-гостиничного комплекса "Славянский базар" - объект культурного наследия регионального значения. Все работы будут проводиться только по согласованному Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.