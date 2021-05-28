На сервисе Russpass появились турмаршруты по Москве для транзитных туристов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новые маршруты для туристов, которые прилетают в Москву ненадолго или находятся в городе проездом, появились на сервисе Russpass. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Цифровой туристический сервис Russpass составил маршруты для тех, кто прилетает в Москву ненадолго или находится в ней проездом. Они позволят за несколько часов увидеть знаковые места города, познакомиться с его культурой. Всего доступны три программы: "Домодедово - Шереметьево", "Домодедово - Внуково" и "Внуково - Шереметьево", - говорится в сообщении.

Основные достопримечательности на этих маршрутах находятся между остановками аэроэкспрессов, поэтому туристу будет удобно спланировать поездку. В зависимости от длительности пересадки можно посетить все точки либо выбрать несколько и скорректировать маршрут.

Тем, например, кто прилетает в аэропорт Домодедово, а дальше держит путь в Шереметьево, предлагается добраться до города и пересесть на двухэтажный экскурсионный автобус. Путешественники могут выходить и заходить обратно на любой из остановок неограниченное количество раз в течение срока действия билета и изучать понравившиеся места. В маршрут наряду с основными достопримечательностями - Кремлем, Красной площадью, Александровским садом - включены парк "Зарядье", Государственная Третьяковская галерея и другие места.

"Если у путешественника есть время между пересадкой из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково, то также можно многое успеть посмотреть и даже прокатиться на теплоходе по Москве-реке. Маршрут начинается недалеко от Павелецкого вокзала, куда и прибывает аэроэкспресс из аэропорта Домодедово. За несколько часов предлагается посетить парк искусств "Музеон", Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, погулять по Арбату, увидеть панораму города со смотровых площадок "Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Во все три маршрута включены рекомендации по выбору ресторанов и кафе, в которых можно остановиться на обед или ужин. Это упрощает поиск и экономит время в путешествии.

О сервисе

Russpass - цифровой туристический сервис для быстрого и легкого планирования путешествий по России. Здесь можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Он позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным локациям или воспользоваться готовым предложением.