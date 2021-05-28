МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях и ветре

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях и усилении ветра в пятницу до конца дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 10:00 мск с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от грозы и дождя под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.