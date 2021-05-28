В поездах Таганско-Краснопресненской линии московского метро стало до 6% свободнее

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. До 6% свободнее стало в утренние часы в поездах Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Утром в поездах Таганско-Краснопресненской линии стало до 6% свободнее, 7,7 тыс. человек едут в другое время. На линии будто запустили еще пять поездов. Это результат проекта "Время ранних" и снижения стоимости на Казанском направлении железной дороги", - говорится в сообщении.

С 12 мая цена поездок на Казанском направлении снижена с 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала.

"Это помогает разгрузить станцию метро "Выхино" - многие переходили сюда с электричек. Теперь около 500 человек в час пик отказались от этой пересадки и едут по железной дороге до метро "Комсомольская" или "Электрозаводская", - поясняется в сообщении.

Скидки в размере до 50% (22 руб.) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября прошлого года. Сниженный тариф действует для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.