Выставку пионов и ирисов откроют в "Аптекарском огороде" в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выставка пионов и ирисов пройдет со 2 по 23 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе сада.

"Со 2 по 23 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится одна из крупнейших в России выставок пионов и ирисов. Экспозиция будет обновляться - на ней представят несколько сотен сортов пионов раннего, среднего и позднего сроков цветения, которые будут плавно друг друга сменять", - рассказал собеседник агентства.

На выставке покажут кактусовидные сорта, сорта пиона молочноцветкового с махровыми цветами, новинки селекции американских гибридов и сорта ИТО-гибридов (Triphena Parking, Lois Choice, Pastelorama, Appleton House, Majesty Splendor, Sunny Boy, Pastelegance, Sonoma Halo и Sonoma Edo), редкие сорта из России и стран ближнего зарубежья (Олимпиада - 80, Варенька, Червонна Вэжа, Сергей Серов, Утро Родины, Июнь, Анатолий Скакодуб, Владимир Дубров, Памяти Вячеслава, Яуза, Геркулес, Скарбныца и многие другие), сорта с японскими цветками.

"Посетители увидят последние достижения мировой селекции - как минимум 30 наиболее эффектных сеянцев пионов из голландского питомника Peony Shop. Отметим, что пионы - одни из самых модных и популярных декоративных растений в России", - рассказал собеседник агентства.

Гости выставки смогут сравнить представленные сорта по декоративности, выбрать понравившиеся, получить профессиональные консультации по подбору устойчивых сортов, рекомендуемых для Подмосковья, а также по выращиванию и использованию растений в дизайне сада.

"В "Аптекарском огороде" есть и своя коллекция пионов. Свои огромные бутоны редкие древовидные пионы раскрывают в конце мая - махровые цветки достигают 20 см в диаметре и имеют самую разнообразную окраску - от жемчужного до темно-пурпурного, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом", - отметил собеседник агентства.