В Москве Роспотребнадзор одобрил восемь зон отдыха с купанием

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор одобрил восемь зон отдыха с купанием в Москве, там уже готовы принять посетителей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Ежегодно специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах перед началом летнего купального сезона совместно с представителями префектур, Главного управления МЧС России по Москве участвуют в работе по приемке зон отдыха к летней эксплуатации. Проводится отбор проб воды водоема в прибрежной зоне и зоне купания, а также песка пляжных участков, детских и спортивных площадок с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

"По состоянию на 27 мая 2021 года приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей 8 зон отдыха с купанием: Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор -2 (СЗАО), Серебряный Бор - 3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к традиционным местам организованного купания москвичей добавилась зона отдыха "Путяевский пруд", которая в этом году впервые после длительного перерыва принята в эксплуатацию как зона отдыха с купанием. На протяжении нескольких летних сезонов проводился мониторинг качества воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, и подавляющее большинство результатов исследований показало соответствие воды в Путяевском пруду санитарным требованиям. Также здесь были оборудованы раздевалки, спасательный и медицинский пункт.

Из 45 заявленных зон отдыха на воде без купания приняты в эксплуатацию 36.

"В настоящее время в Москве по-прежнему сохраняется риск распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому все посетители мест массового отдыха должны соблюдать несколько простых правил: не выходить из дома при появлении первых признаков заболевания - температуры, кашля, слабости (в этом случае необходимо вызвать врача), носить маски в помещениях, избегать скопления людей, соблюдать нормы социального дистанцирования, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками", - напоминается в материале.