Эксперт: федеральный центр для работы со школьными музеями необходимо создать в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Деятельность школьных музеев должна координироваться специальным федеральным центром, который необходимо создать в Москве. Это повысит качество работы школьных музеев по всей стране. Такое мнение высказал руководитель краеведческого музея Юго-Восточного округа Москвы, член Союза краеведов Анатолий Персин на круглом столе "Развитие школьных музеев в Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы" в Общественной палате России (ОП РФ).

"Школьными музеями, которые неразрывно связаны со школьным краеведением, должны заниматься специалисты. Специалисты, в основном, находятся в федеральном центре. Мне кажется, федеральный центр нужно все-таки ставить главным методическим организационным центром по работе со школьными музеями", - сказал он.

Как отметил в своем выступлении Персин, сейчас в стране не выработана стратегия развития школьных музеев, координацией их работы занимаются несколько общественных организаций, в числе которых Музей Победы, Российское движение школьников, центр музейной педагогики "Светоч".

Эксперт также подчеркнул, что в специальном федеральном центре необходимо создать методический кабинет, работа которого будет заключаться в сборе, анализе и оценке качества материалов и экспонатов школьных музеев.

Инициативу создания единого центра поддержал заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Алдар Дамдинов. По его мнению, курировать работу школьных музеев должно Министерство просвещения России. "Это не должно расходиться на какие-то другие организации. Координирующая и направляющая роль должна присутствовать", - добавил он.