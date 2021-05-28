Почти 7 млн ИФА-тестов сдали в московских центрах за год их работы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около 7 млн ИФА-тестов на антитела к коронавирусной инфекции провели в столице за год. Об этом сообщил в пятницу на своей официальной странице в сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Год назад в 30 поликлиниках открылись ИФА-центры для тестирования на антитела к COVID-19. За это время город провел почти 7 млн исследований. Тестирование идет бесплатно для всех желающих с 18 лет с московским полисом ОМС", - написал Собянин.

Мэр уточнил, что ИФА-тест стоит сделать переболевшим коронавирусом, либо желающим сдать плазму крови для лечения тех, кто болеет сейчас. При этом, по его словам, не стоит проходить тестирование после вакцинации, так как ИФА-тест в городских поликлиниках не показывает уровень антител после прививки.

"Сдать тест можно по предварительной записи: по телефону, через mos.ru или через приложение "ЕМИАС.инфо". Результат появится в вашей электронной медкарте. Напомню также, что в Москве продолжается бесплатное ПЦР-тестирование", - заключил он.